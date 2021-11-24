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Білоцерковець про законопроєкт про столицю: голова КМДА буде вставляти палки у колеса міському голові

Вертикаль центральної влади, фактично, узурпує владу в районах міста, вважає депутат від "УДАРу".

Білоцерковець про законопроєкт про столицю: голова КМДА буде вставляти палки у колеса міському голові
Фото: Макс Требухов

В разі ухвалення закону про столицю призначений голова КМДА зможе тиснути на міського голову в інтересах центральної влади. Про це заявив депутат Київради від «УДАРу Віталія Кличка» Дмитро Білоцерковець в ефірі «UA: Українське радіо», коментуючи законодавчу ініціативу «Слуг народу».

«У авторів переважає бажання зробити закон, в якому центральна влада отримала б максимальний вплив на ситуацію. Тому вони хочуть розділити посади голови КМДА і міського голови. Це робиться, щоб утворити політичний дуалізм гілок влади. І голова КМДА зможе «качати» ситуацію, щоб відстоювати політичні, а не міські інтереси. Якщо мер буде в їх розумінні нелояльним до центральної влади, будуть вставляти палки в колеса. Тому що вони не розуміють, як діяти по-іншому і політично ефективно», - наголосив Білоцерковець.

Він зазначив, що суттєве порушення принципів місцевого самоврядування міститься у перехідних положеннях закону, де йдеться про контроль над районними радами.

«У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади, фактично, узурпує владу в районах міста. Районні державні адміністрації будуть продовжувати існувати до моменту створення районних виконкомів і підкорятимуться голові КМДА. Повноваження РДА – на 90% повноваження місцевого самоврядування, а отже не можуть підкорятись вертикалі державної влади. Якщо таке відбувається – це реальна узурпація влади», - підсумував Білоцерковець.

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