Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України

Голова МЗС РФ сподівається, що США "можуть повпливати на Київ сильніше, ніж будь-хто інший".

Тема України буде обговорюватися під час "чергового контакту" президентів Сполучених Штатів та Російської Федерації Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Терміни і формат зустрічі наразі узгоджують.

Про це у понеділок, 22 листопада, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Під час чергового контакту між нашими президентами – його час та інші параметри зараз обговорюються – безперечно, українська тема так чи інакше виникне", - цитує голову МЗС РФ російське агентство "Интерфакс".

Лавров зазначив, що Росія не вважає за потрібне створювати нові формати щодо України: є "нормандський формат" та мінські домовленості", і є контактна група, "де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації".

Голова російського МЗС заявив, що виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, "необхідно саме у цьому форматі".

За словами Лаврова, у Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо Донбасу, і "можуть повпливати на Київ сильніше, ніж будь-хто інший".

Лідери "нормандської четвірки" не зустрічалися уже два роки. Останній саміт у нормандському форматі відбувся в Парижі у грудні 2019 року після ще більш тривалої, трирічної перерви.

У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

У жовтні канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Кілька днів тому МЗС Росії опублікувало 28 сторінок дипломатичних документів, щоб показати, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у "нормандському форматі" нібито регулярно спотворюється. Ці документи показали серйозні суперечності між Росією та Німеччиною і Францією. Наприклад, європейські дипломати вказали на незгоду із російським наративом "внутрішнього українського конфлікту" в Україні.

Після оприлюднення документів Франція і Німеччина звинуватили РФ у порушенні дипломатичного протоколу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат".

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія накопичила більш ніж 92 тисяч військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого. Атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Після заяви начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що на зиму Росія планує нову масштабну атаку на Україну, в Кремлі вкотре почали звинувачувати НАТО в "накачуванні України зброєю", а нашу державу – в "агресивних задумах".