Партія "Слуга народу" має всього тисячу членів, - Корнієнко

"Якщо більше ніж 6 тисяч стануть членами партії, це буде нормально".

Колишній голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вона налічує всього тисячу членів.

Про це він розказав у інтерв'ю "Фокусу".

"До 1 тис. людей, я вважаю. Це члени партії. Ще кілька тисяч місцевих депутатів хочуть вступити до партії. У нас є номінаційні комітети, вони збираються в регіо­нах із різною періодичністю. Якщо більше ніж 6 тис. стануть членами партії, це буде нормально", - сказав Корнієнко, який минулого тижня склав свої повноваження голови партії у зв'язку з обранням першим віцеспікером Верховної Ради.

При цьому він запевнив, що партія активно розвивається. Зараз є її офіс в кожному районному центрі України.

"Два з половиною роки тому партії "Слуга народу" взагалі не існувало з точки зору виборців. Коли ми займалися президентськими виборами, у нас було 26 обласних координаторів і 15 тис. волонтерів, 95% з яких сказали, що вони волонтери тільки на президентську кампанію. Коли ми розпочали парламентську кампанію, у нас були штаби й ми знайшли нових депутатів, частина захотіла далі приєднатися до партії, хтось - ні, хтось довго вагався. [...] Зараз відкрито близько 60 офісів, до Нового року мають запрацювати ще 50. Офіс партії є в кожному обласному й кожному районному центрі", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що "Слуга народу" в 2019 році виграла вибори до Верховної Ради, отримавши 254 мандатів. Це дозволило їй самостійно сформувати уряд України.