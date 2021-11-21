​Данілов назвав дії Росії на кордоні підняттям ставок для переговорів

"Жодних правил для них вже не існує".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що російські війська біля кордону України є спробою підняти ставки для майбутніх переговорів.

Про це він сказав під час зустрічі з американськими сенаторами на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада).

"Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів", - цитує Данілова пресслужба РНБО.

На думку Данілова, останні дії Росії, зокрема публікація Міністром закордонних справ РФ дипломатичних документів, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках "говорять про те, що жодних правил для них вже не існує".

При цьому він запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року і зможе дати адекватну відповідь у випадку агресії.

У зустрічі з Даніловим брали участь сенатори від обох основних американських партій: Джин Шагін, Джим Ріш, Тім Кейн, Кріс Кунс, Джоні Ернст та Роджер Вікер.

Нагадаємо, що американські ЗМІ почали писати про зосередження російських військ недалеко від України ще у жовтні. Українська влада протягом двох тижнів заперечувала ці публікації, а Данілов прямо називав повідомлення західних медіа дезінформацію.

Зрештою 11 листопада президент Володимир Зеленський визнав, що біля українських кордонів стягнуто до 100 тисяч російський військових, а 21 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вторгнення Росії в Україну може статися наприкінці січня чи на початку лютого.

Військові дії можуть включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, а також висадку десанту для захоплення Одеси та Маріуполя.