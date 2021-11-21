Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов

Перед цим, за словами очільника розвідки, РФ має на меті дестабілізувати ситуацію через мітинги і протести.

Росія накопичила більш ніж 92 000 військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю Military Times.

Він заявив, що така атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Фото: Military Times

Саме з метою нападу РФ почала нарощувати свій військовий потенціал і довкола кордонів, і в Криму. Однак спершу, за словами Буданова, має відбутися серія "психологічних операцій", щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність боротися.

"Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади", – заявив Буданов.

Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт".

Голова розвідки переконаний, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі, також є частиною російських зусиль.

"Вони хочуть створити ситуацію всередині країни все більш небезпечною і тяжкою, і створити ситуацію, за якої ми маємо змінити уряд", – сказав Буданов.

Буданов підкреслив, що військові навчання "Захід", проведені РФ раніше, показали, що вони здатні одночасно висадити до 3500 денсантників і спецпризначенців.

"Атака, яку готує Росія, сказав Буданов, буде набагато більш руйнівною, ніж що-небудь раніше в конфлікті, який почався в 2014 році, внаслідок якого загинуло 14 000 українців", – додали в ЗМІ з посиланням на інформацію від Буданова.

Посольство Росії не відповідо на запит про коментар. Так само поки відмовився коментувати оцінки Буданова Пентагон, але послався на заяви щодо цього міністра США Лойда Остіна.

Нагадаємо, останнім часом Росія знову почала концентрувати свої війська неподалік кордонів України.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Міністр оборони України Олексій Резніков піл час візиту в США повідомив, що криза з мігрантами на білоруському кордоні – частина операції РФ по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Резніков також сказав, що Росія накопичує війська на кордонах України, щоби нарощувати паніку та посилювати страх серед українського населення.