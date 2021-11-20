Наразі серйозної загрози кордону Естонії немає, але "досвід сусідів змушує бути пильними".

Сили оборони Естонії почали встановлювати тимчасове загородження з колючого дроту на кордоні з Росією. Йдеться про ділянку вздовж русла річки Нарва, а також на південному сході Естонії.

За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, будівництво прикордонних бар'єрів посилає сигнал Росії про те, що Естонія охороняє кордони своєї країни, Європейського Союзу та НАТО, повідомляє ERR.

Каллас наголосила, що наразі немає серйозної загрози кордону Естонії, але досвід сусідів змушує бути пильними.

"Те, що зараз відбувається в Польщі, Литві та Латвії, не є загрозою для нашого кордону, але встановлення цих тимчасових бар’єрів все одно допоможе запобігти потенційним загрозам. І це також працює як стримувальний фактор", – зазначила прем’єр-міністр країни.

Вона додала, що на естонському березі річки Нарва буде встановлено загородження завдовжки майже два з половиною кілометри.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В Естонії визначено до десяти ділянок, де за допомогою резервістів та військовослужбовців можна захистити колючим дротом 40 км кордону.

На кордоні планується встановити високотехнологічне обладнання, зокрема електронну охоронну систему. Крім того, тут будуть використовуватися безпілотники і будь-який перетин фіксуватиметься сенсорами, попереджає влада Естонії.

Протягом приблизно 90 кілометрів кордону також передбачається будівництво паркану заввишки 2,5 метра.

Загальна довжина естонсько-російської прикордонної лінії становить 338 км. З них 76 кілометрів проходять річкою Нарва і ще 127 км - Чудським озером.

Сухопутний кордон завдовжки 135 км проходить в основному по важкопрохідній місцевості та в лісових районах. Тому влада вважає за необхідне збудувати прикордонну інфраструктуру лише протягом 115 кілометрів.