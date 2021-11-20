У Німеччині погодили склад нового уряду, - Focus

До нього увійдуть представники соціал-демократів, "зелених" та лібералів.

Олаф Шольц (СДПН), Анналена Бербок (‘Зелені’) та Армін Лашет (ХДС) під час телевізійної дебатів у Берліні, 12 вересня 2021 р.

Три політичні партії, які за підсумками вересневих виборів до бундестагу мають сформувати новий уряд Німеччини, досягли згоди щодо нового уряду.

Завершальний етап коаліційних перемовин стартував ще 15 листопада. Сьогодні керівникам Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/"зелені" та Вільної демократичної партії (СвДП) досягнули згоди.

Як повідомляє німецьке видання Focus, за попередніми даними, СДПН, "Зеленим" та СвДП вдалося погодити такий розподіл міністерських портфелів:

міністр фінансів – Крістіан Лінднер (СвДП)

суперміністерство економіки та клімату – Роберт Габек ("Зелені")

міністерство закордонних справ – Анналена Бербок ("Зелені")

міністерство внутрішніх справ – Кристіне Ламбрехт (СДПН)

міністерство трансформації та будівництва – Свенья Шульце (СДПН)

міністерство охорони здоров'я – Міхаель Тойрер (СвДП)

міністерство праці та соціальних питань – Губертус Гайл (СДПН)

міністерство транспорту – Антон Гофрайтер ("Зелені")

міністерство оборони – Марі-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП)

міністерство юстиції – Фолькер Віссінґ або Марко Бушманн (СвДП)

міністерство продовольства та сільського господарства – Штеффі Лемке ("Зелені")

міністерство освіти і науки – Клара Гейвітц (СДПН)

міністерство у справах сім'ї, літніх громадян, жінок та молоді – Катрін Герінг-Екардт ("Зелені")

міністерство економічного розвитку – Бербел Кофлер (СДПН)

відомство федерального канцлера – Вольфганг Шмідт (СДПН).

Посаду федерального канцлера обійме Олаф Шольц.

Нагадаємо, вибори до Бундестагу відбулися у Німеччині 26 вересня. Найбільшу кількість голосів отримала Соціал-демократична партія. Християнсько-демократичний союз, представниця якого Ангела Меркель з 2005 року обіймала посаду канцлерки ФРН, разом з партнерським Християнсько-соціальним союзом, набрав тільки 24,1% голосів. Третє місце на виборах отримали "Зелені" – 14,8%.

Лідер соціал-демократів заявив про намір сформувати уряд без партії Ангели Меркель.