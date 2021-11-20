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Українських правозахисників депортували з Грузії

Павла Лисянського та Віру Ястребову одразу після прильоту у Тбілісі затримали представники грузинських спецслужб.

Українських правозахисників депортували з Грузії

19 листопада засновника та директора "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського та Віру Ястребову депортували з Грузії.

Про це Ястребова написала у соцмережі Facebook.

Ястребова зазначила, що вона і Лисянський прилетіли до Тбілісі, щоб організувати одиночні пікети під в'язницею, де перебував експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі і біля особняка голови партії “Грузинська мрія – демократична Грузія” Бідзіни Іванішвілі, який “фактично дивиться від РФ за Грузією”.

Після прильоту їх одразу затримали представники грузинських спецслужб. “У нас забрали документи, допитали, а потім 3,5 години просто тримали у незнанні. Потім під конвоєм нас посадили на літак та відправили до України”, – додала вона.

Ястребова повідомила про те, що відбувається Уповноважену ВРУ з прав людини Людмилу Денісову, яка одразу відреагувала: “одразу почався рух і ми хоча б були впевнені, що після підтримки Омбудсмана України нас не відправлять до Ростова”.

“Взагалі, Грузинський режим зараз – ЦЕ ФІЛІЯ ФСБ РФ. Коли я розмовляла із працівниками автокомпанії SKY-UP, вони мені повідомили, що протягом останнього місяця з кожного рейсу кампанії з Києва до Тбілісі депортують по 3-4 громадян України”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у документах правозахисників про причину депортації нам не повідомили. “А грузинські спецслужби забрали у мене валізу і не повернули”, – написала Ястребова.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Він таким чином припинив голодування, яке тривало 50 днів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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