Фото: ЕРА/UPG

У суботу вранці в Парижі на площі поблизу Опери сталася масштабна пожежа.

Про це пише dailymail.co.uk.

Пожежа сталася у будівлі на бульварі Капуцинів, 17 – на третьому поверсі семиповерхової будівлі.

“Пожежа спалахнула сьогодні вранці в будівлі, яка розташована між 2-м і 9-м округами Парижа, над магазином Bennetton і Five Guys”, – йдеться у повідомленні.

Загиблих чи постраждалих після пожежі немає.

Фото: ЕРА/UPG

Пожежники все ще гасять полум’я, аби не допустити його розповсюдження.

На місці працюють 100 вогнеборців, які весь день працюватимуть над гасінням пожежі.

Пожежники не проводили евакуацію з будівлі.

Рятувальники розгорнули кордон, поліція просить людей уникати цього району.

Площу закрили разом із станцією метро, що розміщена поруч.

Причина пожежі поки не встановлена.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у тайванському портовому місті Гаосюн внаслідок пожежі в будівлі комерційного і житлового призначення загинули 46 людей, ще 41 отримали ушкодження.