У суботу вранці в Парижі на площі поблизу Опери сталася масштабна пожежа.
Про це пише dailymail.co.uk.
Пожежа сталася у будівлі на бульварі Капуцинів, 17 – на третьому поверсі семиповерхової будівлі.
“Пожежа спалахнула сьогодні вранці в будівлі, яка розташована між 2-м і 9-м округами Парижа, над магазином Bennetton і Five Guys”, – йдеться у повідомленні.
Загиблих чи постраждалих після пожежі немає.
Пожежники все ще гасять полум’я, аби не допустити його розповсюдження.
На місці працюють 100 вогнеборців, які весь день працюватимуть над гасінням пожежі.
Пожежники не проводили евакуацію з будівлі.
Рятувальники розгорнули кордон, поліція просить людей уникати цього району.
Площу закрили разом із станцією метро, що розміщена поруч.
Причина пожежі поки не встановлена.
Нагадаємо, у тайванському портовому місті Гаосюн внаслідок пожежі в будівлі комерційного і житлового призначення загинули 46 людей, ще 41 отримали ушкодження.