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Лукашенко: можливо, ми допомогли мігрантам потрапити до ЄС

Разом з тим Лукашенко наразі не визнає, що Білорусь заманювала мігрантів обіцянками легкого в'їзду до ЄС.

Лукашенко: можливо, ми допомогли мігрантам потрапити до ЄС
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко визнав, що білоруські військові могли сприяти нелегальним мігрантам у перетині кордону з Євросоюзом.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

"Ми слов'яни. Ми маємо серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть не в цьому розбиратимуся", - сказав він.

При цьому Лукашенко заперечує, що Білорусь заманювала мігрантів обіцянками легкого в'їзду до ЄС.

"Я сказав їм (ЄС - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, утримувати їх на кордоні, і, якщо вони продовжуватимуть прибувати з цього моменту, я все одно не зупинятиму їх, тому що вони не їдуть до моєї країни, вони їдуть у вашу", – сказав Лукашенко.

Раніше у польській прикордонній службі повідомили, що 18 листопада мігранти з Білорусі вчора двічі штурмували кордон, постраждали четверо польських військових. Мігранти кидали в поляків камінням, гілками дерев, застосовували перцевий газ. Водночас білоруські служби засліплювали поляків лазерами.

Загалом 18 листопада було зафіксовано 255 спроб нелегального перетину кордону.

Раніше цього тижня девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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