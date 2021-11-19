Вступ України до НАТО – це політичне рішення, і це рішення рано чи пізно ухвалять, – Резніков

Міністр зауважив, що завданням України є проведення реформ і "домашнього завдання", щоб бути готовими де-факто до вступу.

Ухвалення рішення про вступ України до НАТО може бути тільки при консенсусі всіх членів Альянсу, і це буде політичним рішенням.

Про це в ході візиту до США повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На сьогоднішній день прийняття такого політичного рішення на порядку денного не стоїть. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції України, що нашою метою є вступ до НАТО. І не тільки заради безпекової складової. НАТО – це не є військовий союз, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань", – зазначив голова оборонного відомства.

Резніков зауважив, що завданням України є проведення реформ і "домашнього завдання", щоб бути готовими де-факто до вступу.

"А політичне рішення, рано чи пізно, буде прийнято", – переконаний він.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може вступити до НАТО після проведення необхідних реформ.

На зустрічі із Зеленським президент США засвідчив підтримку вступу України до НАТО, але терміни не обговорювалися. Зеленський сказав, що відчуває, як Байден особисто підтримує Україну щодо членства в Альянсі, але яким буде шлях – зараз складно сказати.

У Білому домі також нагадали, що вступ України до НАТО залежить не лише від США, а й від інших членів Альянсу.

Раніше Байден зазначав, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію.