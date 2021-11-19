Резніков: "Отримав чергове підтвердження повної і непорушної підтримки України в непростій ситуації"

Міністр оборони зауважив, що українська і американська розвідки співпрацюють і обмінюються інформацією.

Українська та американська оцінки ризиків з боку Росії, як щодо ситуації на кордоні, так і щодо міграційної кризи, повністю збігаються. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на брифігу в межах візиту до Сполучених Штатах Америки.

Фото: Пресслужба Міноборони Олексій Резніков

Він зазначив, що отримав чергове підтвердження того, що США повністю підтримують Україну в цій непростій ситуації.

"Наші безпекові відомства та розвідки працюють в постійному контакті та обмінюються інформацією", – зазначив міністр.

Резніков додав, що обговорив з міністром оборони США військові потреби України.

"Проаналізували загрози більш детально, обговорили детальні потребми і можливості вирішення", – зазначив він.

Нагадаємо, останнім часом Росія знову почала концентрувати свої війська неподалік кордонів України.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО.