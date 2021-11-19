Поярков потрапив у ДТП в Києві
Поярков потрапив у ДТП в Києві
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
ГоловнаСвіт

Резніков: "Отримав чергове підтвердження повної і непорушної підтримки України в непростій ситуації"

Міністр оборони зауважив, що українська і американська розвідки співпрацюють і обмінюються інформацією. 

Українська та американська оцінки ризиків з боку Росії, як щодо ситуації на кордоні, так і щодо міграційної кризи, повністю збігаються. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на брифігу в межах візиту до Сполучених Штатах Америки.

Олексій Резніков
Фото: Пресслужба Міноборони
Олексій Резніков

Він зазначив, що отримав чергове підтвердження того, що США повністю підтримують Україну в цій непростій ситуації.

"Наші безпекові відомства та розвідки працюють в постійному контакті та обмінюються інформацією", – зазначив міністр.

Резніков додав, що обговорив з міністром оборони США військові потреби України. 

"Проаналізували загрози більш детально, обговорили детальні потребми і можливості вирішення", – зазначив він. 

Нагадаємо, останнім часом Росія знову почала концентрувати свої війська неподалік кордонів України.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії. 

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України. 

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових. 

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також