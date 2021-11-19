Молдова закупила 100 тисяч доз російської вакцини "Спутнік V"

Найближчим часом обидві партії вакцини будуть доставлені до Молдови.

Міністерство охорони здоров'я Молдови придбало 100 тис. доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V".

Про це повідомила у четвер голова відомства Алла Немеренко.

"Міністерство охорони здоров'я закупило 100 тис. доз препарату "Супутник V". Стільки ж вакцин Росія безкоштовно передасть Придністров'ю. Ми уклали контракт з представниками Російського фонду прямих інвестицій та ТОВ "Вакцина людини". Найближчим часом обидві партії вакцини будуть доставлені до Молдови" - цитує молдавського міністра "Інтерфакс-Україна".

За словами Алли Немеренко, обидві партії будуть доставлені до аеропорту Кишинева.

Російська розробка "Спутнік V" - це дводозова рекомбінантна векторна вакцина, яка після введення в організм людини доставляє частинки геному коронавірусу SARS-CoV-2. Для доставки використовується комбінація з двох аденовірусів — Ad5 та Ad26. Після цього організм починає виробляти коронавірусні білки, провокуючи реакцію імунної системи.

Схожий підхід до розробки вакцини використовують й інші компанії, зокрема AstraZeneca. Британська вакцина створена на основі аденовіруса шимпанзе, російська використовує аденовірусу людини.

Нагадаємо, що російський "Спутнік" досі не сертифіковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я - під час інспекції одного з заводів було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва.

У вересні ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини "Спутнік V".