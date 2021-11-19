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Молдова закупила 100 тисяч доз російської вакцини "Спутнік V"

Найближчим часом обидві партії вакцини будуть доставлені до Молдови.

Молдова закупила 100 тисяч доз російської вакцини "Спутнік V"
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я Молдови придбало 100 тис. доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V"

Про це повідомила у четвер голова відомства Алла Немеренко. 

"Міністерство охорони здоров'я закупило 100 тис. доз препарату "Супутник V". Стільки ж вакцин Росія безкоштовно передасть Придністров'ю. Ми уклали контракт з представниками Російського фонду прямих інвестицій та ТОВ "Вакцина людини". Найближчим часом обидві партії вакцини будуть доставлені до Молдови" - цитує молдавського міністра "Інтерфакс-Україна".

За словами Алли Немеренко, обидві партії будуть доставлені до аеропорту Кишинева.

Російська розробка "Спутнік V" - це дводозова рекомбінантна векторна вакцина, яка після введення в організм людини доставляє частинки геному коронавірусу SARS-CoV-2. Для доставки використовується комбінація з двох аденовірусів — Ad5 та Ad26. Після цього організм починає виробляти коронавірусні білки, провокуючи реакцію імунної системи.

Схожий підхід до розробки вакцини використовують й інші компанії, зокрема AstraZeneca. Британська вакцина створена на основі аденовіруса шимпанзе, російська використовує аденовірусу людини.

Нагадаємо, що російський "Спутнік" досі не сертифіковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я - під час інспекції одного з заводів було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва. 

У вересні ВООЗ призупинила процес схвалення російської вакцини "Спутнік V".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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