З колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца зняли депутатську недоторканність

Парламент Австрії зняв депутатську недоторканність з колишнього канцлера та лідера Австрійської народної партії Себастьяна Курца на тлі корупційного скандалу.

Як пише Welt, тепер прокуратура може розслідувати підозри проти політика у зловживанні довірою та можливої корупції.

Сам Себастьян Курц привітав це рішення. Він заявив, що не вважає себе винним у протиправній діяльності і додав, що його невинність уже підтвердила незалежна юридична експертиза.

Нагадаємо, 9 жовтня прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц пішов у відставку у зв'язку з корупційним скандалом. Курц залишився лідером Австрійської народної партії (ÖVP) і розраховує, що її коаліція з Партією зелених продовжить існування.

Антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

Розслідування поставило існування коаліції в Австрії на межу розпаду, оскільки Партія зелених почала вимагати від ÖVP відставки Курца та призначення замість нього когось з незаплямованою репутацією.

У 2019 році через інший корупційний скандал розпалася коаліція ÖVP з Австрійською партією свободи (FPÖ).

Тоді у ЗМІ попало відео з тодішнім віцеканцлером і главою FPÖ Хайнц-Крістіаном Штрахе та росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У результаті скандалу всі міністри від FPÖ пішли у відставку, а в країні були призначені дострокові вибори.

Тоді Курцу вдалося зберегти посаду, тому що його партія виграла вибори та сформувала нову коаліцію з "зеленими".