Влада Польщі очікує провокацій з нелегалами на кордоні Білорусі

Може йтися про підготовку якоїсь провокації як на правовій, так і на пропагандистській основі.

Білоруські спецслужби, ймовірно, готують чергову провокацію, пов’язану із ситуацією на кордоні з Польщею. Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин вважає, що це буде наступним інцидентом після попередніх фізичних нападів на польські служби.

Про це повідомляє Радіо Польща.

"Після нападів, з якими ми стикнулися, на місці події з’явилися білоруські офіцери. Вони поводилися так, наче збирали докази, необхідні для розслідування. Тут можемо мати справу з підготовкою якоїсь провокації як на правовій, так і на пропагандистській основі. Ми очікуємо подальших звинувачень у тому, що Польща застосовує неадекватні заходи й що це ми винні в тому, що відбувається на нашому кордоні", - сказав Станіслав Жарин.

Він також повідомив, що білоруська сторона вже раніше звинувачувала Польщу в застосуванні неадекватних заходів щодо мігрантів, які нападали на польську сторону.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада. Тоді кілька тисяч нелегалів із країн Близького Сходу зробили спробу перетнути кордон з боку Білорусі, щоб опинитися на території Польщі.

Нині на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

16 листопада на білорусько-польському кордоні почалися сутички мігрантів із поліцією. Біженці намагалися нелегально потрапити до Євросоюзу. Мігранти кидали у бік силовиків каміння та палиці, проти них застосовували водомети і сльозогінний газ. У сутичках з мігрантами травмувалися девʼятеро польських правоохоронців.