Білорусь обмежила транзит нафти до Польщі

Одну з гілок нафтопроводу "Дружба" перекрили через "позаплановий ремонт".

Білоруське державне підприємство "Гомельтранснафта" обмежило прокачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" у напрямку Польщі.

Причиною компанія назвала позаплановий ремонт на одній із гілок нафтопроводу, повідомляє Reform.by.

ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" - магістральний нафтопровід, який здійснює перекачування нафти з російської частини нафтопроводу "Дружба" у напрямку країн Західної і Східної Європи.

На початку листопада влада Білорусі почала форсувати міграційну кризу. На кордоні з Польщею у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. До польських КПП мігрантів організовано приводять білоруські силовики.

Через спровоковану владою Білорусі міграційну кризу Євросоюз готує санкції. У відповідь Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа.