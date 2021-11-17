Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
ГоловнаСвіт

Білорусь обмежила транзит нафти до Польщі

Одну з гілок нафтопроводу "Дружба" перекрили через "позаплановий ремонт".

Білорусь обмежила транзит нафти до Польщі
Фото: 24tv

Білоруське державне підприємство "Гомельтранснафта" обмежило прокачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" у напрямку Польщі.

Причиною компанія назвала позаплановий ремонт на одній із гілок нафтопроводу, повідомляє Reform.by.

ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" - магістральний нафтопровід, який здійснює перекачування нафти з російської частини нафтопроводу "Дружба" у напрямку країн Західної і Східної Європи.

На початку листопада влада Білорусі почала форсувати міграційну кризу. На кордоні з Польщею у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. До польських КПП мігрантів організовано приводять білоруські силовики.

Через спровоковану владою Білорусі міграційну кризу Євросоюз готує санкції. У відповідь Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також