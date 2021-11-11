​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, попередив Європейський Союз про готовність "жорстко відповісти" на нові пакети санкцій.

Про це він заявив сьогодні на нараді із керівництвом Ради міністрів, передає БЕЛТА.

"Надто багато нас почали лякати п'ятим пакетом. На цей п'ятий пакет, Роман Олександрович (прем'єр-міністр Роман Головченко, - ред.), вам було доручення: ми їм прощати нічого не повинні. Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте. Менше втікачів туди буде переміщатися. Питання не в цьому. Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність, зупинятися ні перед чим", - сказавЛукашенко.

Він зауважив, що через Білорусь проходить транснаціональний магістральний експортний газопровід Ямал - Європа, причому останнім часом обсяги транзиту газу із Росії на Захід значно збільшились.

"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити. Але це їхня справа. Закриють - нехай закривають", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд кубометрів в рік. Польською 683-кілометровою ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і управляє національний газотранспортний оператор Gaz-System. Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через Польщу закінчився рік тому. З того часу його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання. Так, у вересні російський монополіст викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу Ямал-Європа.