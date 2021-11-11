США не вважають, що Росія використовує газ як зброю, – Блінкен

Штати слідкують за розвитком ситуації на енергетичних ринках та за діями Росії, а також не знімають із себе зобов’язання накласти санкції.

Державний департамент США вважає, що дії Росії в енергетичній галузі не перетнули ту лінію, коли можна говорити, що Москва використовує газ як зброю.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Блінкен зазначив, що США слідкують за розвитком ситуації на енергетичних ринках та за діями Росії, а також не знімають із себе зобов’язання накласти санкції, якщо Росія буде "використовувати газ як зброю". Відповідну обіцянку також дали влітку США та Німеччина, коли досягли домовленості, що дозволила добудувати "Північний потік-2".

"Росія раніше вже використовували газ як зброю, і зараз ми слідкуємо, чи не з’являться ознаки того, що вона планує це зробити знову... Щойно Росія буде використовувати газ як зброю, ми, а так само Німеччина, будемо готові на рішучі кроки", – заявив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чому США не вважають некоректними чинні дії Росії, які дестабілізують європейський енергетичний ринок, Блінкен уточнив, що вважає "червоною" лінією повне припинення постачання газу територією України, як це було у 2009 році. Наразі, нагадав він, транзит зберігається.

Кулеба не погодився з американським колегою. "Ми вважаємо, що Росія вже використовує газ як зброю", – заявив він, додавши, що Росія має отримати "чіткий сигнал з Берліна та Вашингтона", про неприпустимість енергетичного шантажу, який вона проводить.

Як відомо, за останні місяці через брак постачання газу в Європі кількаразово злетіли ціни на газ, що вже призвело до банкрутства низки підприємств. Росія обіцяє збільшити постачання у разі початку роботи газогону "Північний потік-2". Втім, сертифікація газопроводу може затягнутися до травня наступного року.

Нагадаємо, транзит газу через Україну від початку року зменшився майже вдвічі. Пʼятирічним контрактом України з "Газпромом" передбачено 109 млн кубометрів, а фактично з 1 січня транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу, 1 вересня обсяг транзиту зменшився до 109 млн куб. м на добу, з 1 жовтня – до 85 млн куб. м, з 1 листопада – до 56,7 куб. м на добу.