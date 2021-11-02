Транзит газу через Україну від початку року зменшився майже вдвічі, - Макогон

Добовий показник транзиту газу з РФ до Європи через територію України від початку року зменшився майже вдвічі.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Він нагадав, що російський "Газпром" вчетверте цього року скоротив добовий обсяг транзиту газу через Україну: 1 січня транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу, 1 вересня обсяг транзиту зменшився до 109 млн куб. м на добу, з 1 жовтня – до 85 млн куб. м, з 1 листопада – до 56,7 куб. м на добу.

Сергій Макогон зауважив, що нинішній обсяг значно нижчий за 109 млн кубометрів, передбачених п’ятирічним контрактом України на транзит газу з Росією, і складає приблизно половину того, що "Газпром" поставив минулого опалювального сезону.

"За будь-якої можливості, без урахування ситуації на газовому ринку Європи, "Газпром" зменшує обсяги транзиту через територію України. "Північний потік-1", "Північний потік-2" і "турецькі потоки" сумарно дорівнюють потужності однієї української ГТС – 146 млрд куб. м на рік. Тобто ці геополітичні проєкти від початку не мали економічної доцільності та були побудовані лише з метою зупинки транзиту через Україну. Тому в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" у нас є всі підстави вважати, що транзит через український маршрут буде зупинено. А це загроза енергетичній безпеці не лише України, а й всієї Європи", - наголосив Макогон.

Фото: Оператор ГТС України

У 2020 році транзит через Україну становив 55,8 млрд кубометрів, у 2019 році - 89,6 млрд кубометрів.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.