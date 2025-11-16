До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Транзит газу з Греції до України забезпечать ГТС п'яти країн, - Офіс президента

"Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи".

Транзит газу з Греції до України забезпечать ГТС п'яти країн, - Офіс президента
Володимир Зеленський і Кіріакос Міцотакіс
Фото: Офіс президента

НАК "Нафтогаз України" та грецька державна компанія DEPA Commercial підписали Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період у рамках зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ підписали голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький і гендиректор DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас. У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн", - йдеться в повідомленні. 

"Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити", - зазначив Зеленський. 

Фото: Офіс президента

Зеленський і Міцотакіс також обговорили довгострокові домовленості – отримання природного газу зі США через Грецію. Президент України подякував за цю можливість Сполученим Штатам і президенту Дональду Трампу.

"Таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії. А Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи. Це має вирішальний внесок в енергетичну стабільність, стійкість і безпеку не тільки нашого, але й вашого регіону. Безсумнівно, це шлях до того, щоб бути незалежними від російського газу, і Європа припинить купувати російський газ", - наголосив прем’єр-міністр Греції.

Як повідомлялося, Греція почне постачати газ в Україну з січня 2026 року.
