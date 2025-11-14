Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Громади зможуть самостійно запускати відновлення пошкодженого житла

Раніше рішення про використання цього механізму ухвалювала обласна військова адміністрація.

руйнування на Донеччині через російські обстріли
Фото: t.me/VadymFilashkin

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке надає громадам право самостійно стартувати відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків і гуртожитків у межах експериментального проєкту. 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, яке розробило відповідні зміни до постанови №934.

У відомстві пояснили, що запроваджений влітку експериментальний механізм дозволяє громадам працювати за новою моделлю, коли технічне обстеження та підготовка до ремонтів відбуваються паралельно. Раніше рішення про використання цього механізму ухвалювала обласна військова адміністрація, а це уповільнювало початок робіт та обмежувало можливість швидко реагувати на потреби жителів.

Після змін громади зможуть визначати пріоритетні будинки, формувати переліки та запускати відновлення без додаткових погоджень. У Мінрозвитку переконані, що розширення повноважень зробить механізм гнучкішим і скоротить строки виконання робіт.

Об’єкти для участі у проєкті визначатимуть за даними Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Першочергово відбиратимуть будинки, які можна відновити швидко, а також житло, де мешкають соціально вразливі родини.
