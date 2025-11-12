Полтавщина зіткнулася з труднощами неналежного енергозабезпечення жителів (виправлено)

«Полтаваобленерго» повідомило про форс-мажорні обставини за договорами розподілу електроенергії через ранкові обстріли регіону 8 листопада.

Про це йдеться на сайті компанії.

Через бойові дії підприємство втратило можливість отримувати електроенергію з об’єднаної енергетичної системи, зокрема належної якості. Це, у свою чергу, унеможливило виконання зобов’язань за діючими договорами у встановлені строки та відповідно до стандартів якості.

«У зв’язку з цим термін виконання зобов’язань оператора системи розподілу відкладається на час дії форс-мажорних обставин — до усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електричних мереж», — ідеться в офіційному повідомленні.

Виправлення. Згодом пресслужба компанії оприлюднила заяву, у якій спростувала недостовірну інформацію щодо ситуації з підключенням.

«На офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області «стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України». Повідомляємо, що ця інформація – не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК «Укренерго», так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей)», - запевнили у компанії.

Обленерго повідомило, що були труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області, як-от це сталося у Кременчуці. Та наразі ситуацію виправили.

«Станом на сьогодні, всі абоненти АТ «Полтаваобленерго» – мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України», - наголосили в компанії.