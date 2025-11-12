Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Норвегія виділить Україні понад 19 млрд євро допомоги до кінця 2026 року

Ідеться про військову і цивільну підтримку.

Норвегія виділить Україні понад 19 млрд євро допомоги до кінця 2026 року
Прапор Норвегії

До кінця 2026 року фінансова підтримка України з боку Норвегії перевищить 19,4 млрд євро.

Про це повідомила державний секретар Міністерства фінансів Норвегії Еллен Рейтан, передає «Європейська правда».

Вона наголосила, що Норвегія робить суттєвий внесок у міжнародні зусилля на підтримку України.

«З урахуванням суми, запропонованої в бюджеті на наступний рік, уряд Норвегії виділив понад 227 мільярдів норвезьких крон на військову та цивільну підтримку України», — додала представниця норвезького Мінфіну.

Щодо можливої участі Норвегії у плані ЄС про надання Україні «репараційних позик» за рахунок заморожених російських активів, Рейтан зазначила, що Осло уважно стежить за розвитком подій і продовжує діалог із Євросоюзом.

  • Як відомо, у Норвегії набирають обертів заклики використати її суверенний фонд у €1,8 трлн для допомоги ЄС у фінансуванні позики для України на €140 млрд.
  • Ініціативу вже підтримали п’ять норвезьких політичних партій, серед них — три, які входять до коаліції прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере.
  • Натомість міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що його держава може приєднатися до ініціативи Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, але не планує залучати до цього власний суверенний фонд.
