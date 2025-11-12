Норвегія виділить Україні понад 19 млрд євро допомоги до кінця 2026 року

Ідеться про військову і цивільну підтримку.

До кінця 2026 року фінансова підтримка України з боку Норвегії перевищить 19,4 млрд євро.

Про це повідомила державний секретар Міністерства фінансів Норвегії Еллен Рейтан, передає «Європейська правда».

Вона наголосила, що Норвегія робить суттєвий внесок у міжнародні зусилля на підтримку України.

«З урахуванням суми, запропонованої в бюджеті на наступний рік, уряд Норвегії виділив понад 227 мільярдів норвезьких крон на військову та цивільну підтримку України», — додала представниця норвезького Мінфіну.

Щодо можливої участі Норвегії у плані ЄС про надання Україні «репараційних позик» за рахунок заморожених російських активів, Рейтан зазначила, що Осло уважно стежить за розвитком подій і продовжує діалог із Євросоюзом.