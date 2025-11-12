Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаЕкономікаДержава

«Ліси України» сплатять понад 4 млн грн збитків за незаконну вирубку лісу

Лісозаготівельні бригади вирубали понад 2,7 гектара лісу в заборонених зонах.

«Ліси України» сплатять понад 4 млн грн збитків за незаконну вирубку лісу
вирубка дерев, фото ілюстративне
Фото: прокуратура

Господарський суд Чернівецької області задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури та Державної екологічної інспекції й зобов’язав державне підприємство «Ліси України» відшкодувати понад 4 мільйони гривень збитків, завданих незаконною вирубкою дерев на Буковині.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, під час планової перевірки Держекоінспекція встановила, що лісозаготівельні бригади філії підприємства — «Берегометське лісомисливське господарство» — вирубали понад 2,7 гектара лісу на території Долішньошепітського лісництва.

Роботи проводили під виглядом «лісовідновлення», однак фактично призвели до повного знищення дерев. Особливо небезпечними визнали рубки на берегозахисних ділянках зі схилами крутизною 30–35 градусів — у зонах, де такі роботи законом заборонені.

Прокурори наголосили, що подібні дії становлять серйозну екологічну загрозу, спричиняючи ерозію ґрунтів, зсуви, втрату водоутримувальної функції лісів і погіршення екологічного балансу гірських територій.

Під час розгляду справи ДП «Ліси України» ініціювало проведення інженерно-екологолісогосподарської експертизи, однак її результати не підтвердили позицію підприємства.

За клопотанням прокурора суд заслухав експертів і це дало змогу об’єктивно оцінити завдану шкоду довкіллю й ухвалити рішення на користь держави.
