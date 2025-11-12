База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Кабмін змінив порядок оцінювання наглядових рад держкомпаній

Відповідна постанова уряду з’явилася 11 листопада.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку оцінювання діяльності наглядових рад державних компаній, у яких частка держави перевищує 50%, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відтепер під час воєнного стану таке оцінювання здійснюватиме суб’єкт управління або загальні збори, ідеться у постанові уряду №141 від 11 листопада.

Раніше порядок передбачав, що роботу наглядових рад оцінюють або самі ради (через самооцінку), або зовнішні консультанти, а результати затверджують загальні збори чи суб’єкт управління.

  • Після ухвалення нової постанови уряд, який виконує функції загальних зборів Енергоатома, визнав роботу наглядової ради компанії незадовільною і достроково припинив її повноваження. Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1218 від 11 листопада.
  • Того ж дня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради.
