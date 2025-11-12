Кабмін змінив порядок оцінювання наглядових рад держкомпаній

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку оцінювання діяльності наглядових рад державних компаній, у яких частка держави перевищує 50%, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Відтепер під час воєнного стану таке оцінювання здійснюватиме суб’єкт управління або загальні збори, ідеться у постанові уряду №141 від 11 листопада.
Раніше порядок передбачав, що роботу наглядових рад оцінюють або самі ради (через самооцінку), або зовнішні консультанти, а результати затверджують загальні збори чи суб’єкт управління.
- Після ухвалення нової постанови уряд, який виконує функції загальних зборів Енергоатома, визнав роботу наглядової ради компанії незадовільною і достроково припинив її повноваження. Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1218 від 11 листопада.
- Того ж дня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради.