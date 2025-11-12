Кабмін змінив порядок оцінювання наглядових рад держкомпаній

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку оцінювання діяльності наглядових рад державних компаній, у яких частка держави перевищує 50%, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відтепер під час воєнного стану таке оцінювання здійснюватиме суб’єкт управління або загальні збори, ідеться у постанові уряду №141 від 11 листопада.

Раніше порядок передбачав, що роботу наглядових рад оцінюють або самі ради (через самооцінку), або зовнішні консультанти, а результати затверджують загальні збори чи суб’єкт управління.