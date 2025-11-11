Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради Енергоатому, - Свириденко

Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Так, сьогодні уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - наголосила вона.
Свириденко також повідомила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвредження Уряду новий склад Наглядової ради.
"Завдання нового складу - швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", - пояснила прем'єр-міністерка.
Вона також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі - щодо закупівель.
"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", - додала Свириденко.
Операція "Мідас"
- Вранці 10 листопада джерела Української правди повідомили про проведення обшуків у бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»" Тимура Міндіча. Сам він встиг виїхати з України за декілька годин до того, як до його київського помешкання завітали співробітники НАБУ.
- Того ж дня НАБУ опублікувало заяву про викриття високорівневої злочинної організації в сфері оборони і енергетики. Двоє ключових фігурантів – радник міністра енергетики-експомічник підозрюваного в державній зраді депутата Андрія Деркача та виконавчий директор відділу фізичного захисту "Енергоатому" – розробили схему відкатів з кожного контрагента, який надавав компанії послуги або товари. Сума варіювалася від 10 % до 15 %. НАЕК практикує післяплату, тож контрагенти в разі відмови не отримували би оплату за вже поставлені товари та послуги, а також позбулися б статусу надавача послуг.
- Гроші, а це сотні мільйонів доларів, відмивали через офіс Деркача в Києві. Кошти легалізовували через компанії-нерезиденти та людей, які перебували поза межами України.
- Двоє головних фігурантів на плівках прослуховування фігурують як Тенор і Рокет. Організатором схеми ж є людина з кодовим ім'ям Карлсон. За даними нардепа Ярослава Железняка, це – Тимур Міндіч. НАБУ анонсувало третю частину відео з перехопленими розмовами, присвячену організатору. Офіційно даних, що дозволили б встановити його особу, поки немає. Більше на цю тему - в матеріалі Lb.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
- Через день після публікації резонансного розслідування НАБУ і САП Енергоатом заявив, що "випадок" не зашкодив активам і фінансовому стану компанії.