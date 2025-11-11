Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради Енергоатому, - Свириденко

Державній аудиторській службі доручено провести терміновий аудит компанії, в тому числі - щодо закупівель.

Кабінет міністрів ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Так, сьогодні уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - наголосила вона.

Свириденко також повідомила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвредження Уряду новий склад Наглядової ради.

"Завдання нового складу - швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", - пояснила прем'єр-міністерка.

Вона також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі - щодо закупівель.

"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", - додала Свириденко.

