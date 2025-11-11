Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
​Заступника голови Львівводоканалу звільнять за водіння в нетверезому стані

"Не зважаючи на те, що інцидент трапився у неробочий час, міська влада засуджує будь-які порушення закону".

Керівництво міста Львів ухвалило рішення звільнити заступника керівника ЛМКП "Львівводоканал", який відповідав за господарський напрям підприємства.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

Зазначається, що таке рішення було прийняте після того, як стало відомо про те, що він керував автомобілем у стані сп'яніння.

"Не зважаючи на те, що інцидент трапився у неробочий час, міська влада засуджує будь-які порушення закону. Ті, хто служить громаді, мають показувати приклад відповідального ставлення та поваги до встановлених правил", - йдеться в повідомленні. 
