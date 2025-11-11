​Заступника голови Львівводоканалу звільнять за водіння в нетверезому стані

Керівництво міста Львів ухвалило рішення звільнити заступника керівника ЛМКП "Львівводоканал", який відповідав за господарський напрям підприємства.
Про це повідомляється на сайті міської ради.
Зазначається, що таке рішення було прийняте після того, як стало відомо про те, що він керував автомобілем у стані сп'яніння.
"Не зважаючи на те, що інцидент трапився у неробочий час, міська влада засуджує будь-які порушення закону. Ті, хто служить громаді, мають показувати приклад відповідального ставлення та поваги до встановлених правил", - йдеться в повідомленні.
- Із 17 березня 2021 року в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.
- У червні минулого року Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння.