Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння

Кабінет міністрів дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв. Відповідні зміни було внесено до Порядку здійснення перевірки водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - йдеться в повідомленні.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

В МВС наголосили, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.