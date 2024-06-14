Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння

Кабінет міністрів дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв. Відповідні зміни було внесено до Порядку здійснення перевірки водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - йдеться в повідомленні.
При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.
В МВС наголосили, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.
- Як відомо, з 17 березня 2021 року в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.
- 24 травня 2024 року Кабмін вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у зв'язку з легалізацією медичного канабісу. Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.