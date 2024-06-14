Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння

У випадку позитивного результату обов'язкове лабораторне підтвердження.

Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння
Алкотестер (ілюстративне фото)
Фото: rivne1.tv

Кабінет міністрів дозволив використовувати експрес-тести на наркотики для перевірки водіїв. Відповідні зміни було внесено до Порядку здійснення перевірки водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - йдеться в повідомленні.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

В МВС наголосили, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies