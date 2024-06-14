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16 млн грн щомісяця: Нацполіція викрила масштабну спільноту сутенерів на Львівщині

Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей.

16 млн грн щомісяця: Нацполіція викрила масштабну спільноту сутенерів на Львівщині
Фото: скріншот відео

Нацполіція викрила масштабну спільноту сутенерів на Львівщині, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки відомства. 

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки спільно із працівниками Головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність розгалуженої кримінальної спільноти. Злочине формування займалося утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області.

Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10 інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.

Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу.

Загальний щомісячний обіг коштів злочинної спільноти сягав понад 16 мільйонів гривень.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ, бійців поліції особливого призначення та ТОР Департаменту патрульної поліції правоохоронці провели у фігурантів більше 70 одночасних санкціонованих обшуків у кількох областях. Під час яких виявили і вилучили гроші, зокрема: близько 1,4 млн гривень, понад 660 тисяч доларів, майже 400 тисяч євро та іншу валюту, мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та авто.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора поліцейські затримали 21-го учасника формувань в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі ГСУ вручили підозри 24-ти фігурантам. В залежності від скоєних злочинів, спільникам оголошені підозри за:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво);ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією);ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Трьом лідерам злочинної організації суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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