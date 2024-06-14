Окупанти атакували з безпілотників Станіслав на Херсонщині. Одна людина загинула, одна поранена

Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотників. Під ворожий удар потрапили двоє людей. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, отримав 54-річний чоловік.

У 44-річного місцевого жителя діагностували контузію. Йому надали медичну допомогу на місці.

Зазначимо, сьогодні вранці на Сумщині ворог із застосуванням FPV-дрона атакував соціальний автобус. Поранення отримали 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 років.