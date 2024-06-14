У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона на ферму, загинув чоловік

Ще одному травмованому чоловіку надали медичну допомогу на місці.

Сьогодні, 14 червня близько 11:00 на Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на ферму. В результаті атаки є загиблий та травмований.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району.

Внаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили прокурори.

Також додали, що спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Вчора російська армія знову обстріляла правобережжя Херсонщини з окупованої частини області. Там зафіксовано понад десять "прильотів".