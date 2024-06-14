У Київській області третю добу гасять пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російської атаки

Загоряння локалізували, і тепер рятувальники працюють на охолодження.

Пожежа на підприємстві у Київській області

У Київській області третю добу ліквідовують пожежу на підприємстві, яка виникла унаслідок російської атаки 12 червня. Про це в коментарі УП повідомила речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Рятувальники локалізували вогонь. Загрози розповсюдження, за її словами, немає.

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", – повідомила речниця.

На ранок п'ятниці на місці загоряння були задіяні 232 рятувальники та 76 одиниць техніки. Це менше, ніж днем раніше. Учора для ліквідації залучали і пожежні потяги.

Оновлення. О 12:04 у Telegram ДСНС України повідомили, що ліквідація загоряння на підприємстві триває.

"На місці працює 221 чоловік особового складу, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів", – повідомили рятувальники.