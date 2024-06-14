У Київській області третю добу гасять пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російської атаки

У Київській області третю добу ліквідовують пожежу на підприємстві, яка виникла унаслідок російської атаки 12 червня. Про це в коментарі УП повідомила речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
Рятувальники локалізували вогонь. Загрози розповсюдження, за її словами, немає.
"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", – повідомила речниця.
На ранок п'ятниці на місці загоряння були задіяні 232 рятувальники та 76 одиниць техніки. Це менше, ніж днем раніше. Учора для ліквідації залучали і пожежні потяги.
Оновлення. О 12:04 у Telegram ДСНС України повідомили, що ліквідація загоряння на підприємстві триває.
"На місці працює 221 чоловік особового складу, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів", – повідомили рятувальники.
- Пожежа виникла внаслідок російського удару дронами та ракетами. І хоча Повітряні сили збили майже всі ворожі засоби ураження, повідомляли про одну незбиту ракету "Іскандер-М" та падіння уламків.
- У Київській ОВА того дня повідомили про одного пораненого – він відмовився від госпіталізації. Окрім підприємства, є пошкодження житлових будинків.