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У Київській області третю добу гасять пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російської атаки

Загоряння локалізували, і тепер рятувальники працюють на охолодження. 

У Київській області третю добу гасять пожежу на підприємстві, що виникла внаслідок російської атаки
Пожежа на підприємстві у Київській області
Фото: ДСНС

У Київській області третю добу ліквідовують пожежу на підприємстві, яка виникла унаслідок російської атаки 12 червня. Про це в коментарі УП повідомила речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Рятувальники локалізували вогонь. Загрози розповсюдження, за її словами, немає.

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", – повідомила речниця.

На ранок п'ятниці на місці загоряння були задіяні 232 рятувальники та 76 одиниць техніки. Це менше, ніж днем раніше. Учора для ліквідації залучали і пожежні потяги. 

Оновлення. О 12:04 у Telegram ДСНС України повідомили, що ліквідація загоряння на підприємстві триває. 

"На місці працює 221 чоловік особового складу, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів", – повідомили рятувальники. 

  • Пожежа виникла внаслідок російського удару дронами та ракетами. І хоча Повітряні сили збили майже всі ворожі засоби ураження, повідомляли про одну незбиту ракету "Іскандер-М" та падіння уламків. 
  • У Київській ОВА того дня повідомили про одного пораненого – він відмовився від госпіталізації. Окрім підприємства, є пошкодження житлових будинків. 
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