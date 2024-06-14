Окупанти за добу здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 32 обстріли (138 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Карповичі – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Гірськ – 12 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Єліне – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Бучки – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сумська область
Сумський район:
Басівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Краснопілля – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Юнаківка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Водолаги – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Порозок – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Миропілля – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Покровка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Ободи – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.
Охтирський район:
Олександрівка – 10 вибухів, ймовірно АГС.
Шосткинський район:
Чуйківка – 25 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Дружба – 2 вибухи, ймовірно РСЗВ.
Харківська область
Богодухівський район:
Відродженівське – 3 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Зазначимо, сьогодні вночі відбулася друга за тиждень масована атака: ППО збила 24 ракети і безпілотники. Загалом окупанти випустили 31 повітряний засіб ураження.