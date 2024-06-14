Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула

У області через обстріл пошкоджений заклад культури.

Через російську агресію на Херсонщині пошкоджений заклад культури. Одна людина загинула. Під обстрілами окупантів було 20 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури та приватний автомобіль.

Через російську агресію одна людина загинула.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили один "Shahed-131/136".

Російська армія в ніч на 14 червня застосувала по Україні 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА. Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі.