ЗМІ: Словенія таємно передавала Україні зброю під час "паузи" від США

Україна отримала від країни майже три десятки одиниць броньованої техніки і безпілотники.

Словенське видання 24UR стверджує, що під час затримки військової допомоги від США через протистояння у Конгресі держава таємно постачала Україні зброю.

Йдеться про надсилання 26 бойових броньованих машин BOV, трьох бойових машин піхоти M80A та певної кількості безпілотників.

Видання наголошує, що, з урахуванням невеликої території та населення, Словенія надала "величезний обсяг військової, гуманітарної та грошової допомоги".