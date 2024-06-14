Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Словенія таємно передавала Україні зброю під час "паузи" від США

Україна отримала від країни майже три десятки одиниць броньованої техніки і безпілотники.

ЗМІ: Словенія таємно передавала Україні зброю під час "паузи" від США
Фото: 24UR

Словенське видання 24UR стверджує, що під час затримки військової допомоги від США через протистояння у Конгресі держава таємно постачала Україні зброю.

Йдеться про надсилання 26 бойових броньованих машин BOV, трьох бойових машин піхоти M80A та певної кількості безпілотників.

Видання наголошує, що, з урахуванням невеликої території та населення, Словенія надала "величезний обсяг військової, гуманітарної та грошової допомоги". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies