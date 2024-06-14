ЗМІ: Словенія таємно передавала Україні зброю під час "паузи" від США

Словенське видання 24UR стверджує, що під час затримки військової допомоги від США через протистояння у Конгресі держава таємно постачала Україні зброю.
Йдеться про надсилання 26 бойових броньованих машин BOV, трьох бойових машин піхоти M80A та певної кількості безпілотників.
Видання наголошує, що, з урахуванням невеликої території та населення, Словенія надала "величезний обсяг військової, гуманітарної та грошової допомоги".
- У березні Словенія заявила про те, що доєднується до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.