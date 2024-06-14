Командира "Грузинського легіону" отруїли, він у задовільному стані

Командир "Грузинського легіону" у складі Збройних Сил України Мамука Мамулашвілі заявив про отруєння. Наразі, за інформацією "Української правди", військовий перебуває у задовільному стані.

За словами Мамулашвілі, токсикологічний аналіз в німецькій лабораторії показав, що в його організмі була висока концентрація миш'яку, ртуті та олова. Найімовірніше, отрута була в їжі. Проте точно вирахувати час потрапляння важко, лікарі визначили, що речовини перебували у крові вже 4-5 місяців.

Військовий також згадує, що у лютому в Німеччині від проходив лікування від поранення. У клініці було чимало російського персоналу, і саме після операції там командир добровольців став почуватися зле. Кілька років тому його вже намагалися отруїти - тоді теж було використано миш'як та іншу невідому хімічну речовину.

Про факт отруєння вже повідомлено до військової прокуратури та національної поліції, розпочато розслідування.