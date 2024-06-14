Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Командира "Грузинського легіону" отруїли, він у задовільному стані

В організмі військового було знайдено високий рівень миш'яку, ртуті та олова.

Командира "Грузинського легіону" отруїли, він у задовільному стані
Мамука Мамулашвілі
Фото: NV

Командир "Грузинського легіону" у складі Збройних Сил України Мамука Мамулашвілі заявив про отруєння. Наразі, за інформацією "Української правди", військовий перебуває у задовільному стані.

За словами Мамулашвілі, токсикологічний аналіз в німецькій лабораторії показав, що в його організмі була висока концентрація миш'яку, ртуті та олова. Найімовірніше, отрута була в їжі. Проте точно вирахувати час потрапляння важко, лікарі визначили, що речовини перебували у крові вже 4-5 місяців.

Військовий також згадує, що у лютому в Німеччині від проходив лікування від поранення. У клініці було чимало російського персоналу, і саме після операції там командир добровольців став почуватися зле. Кілька років тому його вже намагалися отруїти - тоді теж було використано миш'як та іншу невідому хімічну речовину. 

Про факт отруєння вже повідомлено до військової прокуратури та національної поліції, розпочато розслідування. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies