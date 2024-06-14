У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На ЗАЕС вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем, - МАГАТЕ

Під час вибуху не було жодного фізичного збитку чи постраждалих.

На ЗАЕС вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем, - МАГАТЕ
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС повідомила, що чула вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня. 

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Втім, під час вибуху не було жодного фізичного збитку чи постраждалих. Про причину вибуху команда МАГАТЕ не повідомила.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію”, - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У повідомленні МАГАТЕ підтверджується, що всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies