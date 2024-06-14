На ЗАЕС вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем, - МАГАТЕ

Під час вибуху не було жодного фізичного збитку чи постраждалих.

Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС повідомила, що чула вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Втім, під час вибуху не було жодного фізичного збитку чи постраждалих. Про причину вибуху команда МАГАТЕ не повідомила.

“Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію”, - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У повідомленні МАГАТЕ підтверджується, що всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки.