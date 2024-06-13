Окупанти експлуатують неповнолітніх на ТОТ України, — нацспротив

Окупанти створюють спецзагони з дітей та молоді, які упродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах Росії.

Росіяни створюють 14 трудових загонів для роботи на будівництвах в окупованій Донецькій області. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців"", — ідеться у повідомленні.

Окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів, а також працювати санітарами у медичних закладах.

"Тим часом ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території молодь з росії задля участі в пропагандистських заходах. На літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти молодіжного руху партії владіміра путіна "єдіная росія"", — додають у ЦНС.