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Окупанти експлуатують неповнолітніх на ТОТ України, — нацспротив

Окупанти створюють спецзагони з дітей та молоді, які упродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах Росії.

Окупанти експлуатують неповнолітніх на ТОТ України, — нацспротив
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни створюють 14 трудових загонів для роботи на будівництвах в окупованій Донецькій області. Складаються вони із дітей та молоді, які впродовж літнього періоду працюватимуть у різних регіонах РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"Участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців"", — ідеться у повідомленні. 

Окрім будівництва, дівчата та хлопці будуть залучатися до обробки полів, а також працювати санітарами у медичних закладах. 

"Тим часом ворог продовжує завозити на тимчасово окуповані території молодь з росії задля участі в пропагандистських заходах. На літній період на ТОТ Луганщини прибули активісти   молодіжного руху партії владіміра путіна "єдіная росія"", — додають у ЦНС. 

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