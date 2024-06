Костін: депортація понад 19,5 тисяч українських дітей до РФ має елемент геноциду

Генпрокурор України Андрій Костін закликав міжнародних партнерів продовжувати тиск на росію для повернення всіх українських дітей.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін разом із співголовою Bring Kids Back UA, баронесою Геленою Кеннеді, та старшою радницею Голови Офісу Президента України Дарією Зарівною на конференції "Bringing Kids Back: A Precondition for a Just Peace in Ukraine" обговорили шляхи забезпечення безпечного повернення усіх викрадених дітей та притягнення до відповідальності за злочини, скоєні проти них.

"Примусове переміщення та депортація понад 19 500 українських дітей — це не просто серія окремих злочинів. Це — цілеспрямована політика російського режиму, що супроводжується інституційними, законодавчими та операційними змінами, пов'язаними з процесами наданням громадянства, опіки та усиновлення", — ідеться у повідомленні генпрокурора.

Андрій Костін пояснив, що грубі порушення росією міжнародного права, пов'язані з примусовим переміщенням дітей, підпадають під ознаки злочинів проти людяності та елементу геноциду.

Україна вже ідентифікувала 7 підозрюваних у причетності до депортації дітей, серед яких високопосадовці росії та окупаційної "влади".

"Ми продовжуємо працювати з МКС щодо розслідування цієї справи та розвиваємо Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей", — підкреслив Костін.