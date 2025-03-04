​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США

Сили оборони України вже мають досвід ведення бойових дій в умовах відсутності допомоги від США , але оголошена президентом США пауза – це щось безумовно нове. Спробуємо оцінити потенційні наслідки, які нас чекають.

У понеділок президент США Дональд Трамп розпорядився повністю припинити військову допомогу для України . При цьому він доручив міністру оборони Піту Геґсету поставити на паузу передачу будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекала на подальше транспортування у польських транзитних пунктах.

Фото: Посольство США в Україні Передача військової допомоги США Україні

Загалом з 24 лютого 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму $65,9 мільярдів. Що саме ми отримали (цифри змінюються, адже процеси тривають постійно)?

Системи протиповітряної оборони

3 батареї зенітно-ракетного комплексу МІМ 104 Patriot;

4 батареї зенітно-ракетного комплексу МІМ 23 Hаwk;

12 зенітно-ракетних комплексів AN/TWQ-1 Avenger;

понад 2.662 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

12 батарей зенітно-ракетного комплексу NASAMS (розробник та виробник цього комплексу – компанія Kongsberg з Норвегії, але РЛС AN/TPQ-64 та зенітні ракети AIM-120 AMRAAM виробляють в США, тому справедливості заради згадаємо і їх).

Артилерія та боєприпаси

170 гаубиць 155 мм М777;

199 105 мм гаубиць L119;

167 155 мм САУ М109;

39 реактивних систем залпового вогню HIMARS;

27 реактивних систем залпового вогню MLRS;

понад 8622 протитанкових ракетних комплексів FGM 148 Javelin;

більше 12700 протитанкових гранатометів M72 LAW;

10000 протитанкових ракет TOW.

Фото: ТСН Розвантаження військової допомоги від Західних союзників

Бронетехніка та автомобілі

31 танк М1 Abrams;

186 бойових машин Bradley M2A2 ODS;

584 БТР М113;

189 БТР Stryker;

250 БТР M1117;

140 броньованих автомобілів Cougar;

440 броньованих автомобілів International MaxxPro;

2050 військових автомобілів HMMWV;

298 вантажних автомобілів Oshkosh FMTV M1083;

15 важких транспортерів Oshkosh M1070.

РЛС

76 РЛС розвідки батарей, що ведуть вогонь, AN/TPQ-36 та AN/MPQ-64.

БПЛА

1500 тактичних БПЛА Phoenix Ghost;

700 баражуючих боєприпасів Switchblade;

350 тактичних БПЛА Autel EVO;

100 тактичних БПЛА Quantix Recon UAS.

Плавзасоби

62 човнів SeaArk Dauntless24 катери Mark VI (поставлені не всі).

Фото: Міноборони США

Частка американської допомоги в загальному її обсязі становить:

танки – 21% в сегменті танків західних зразків та 5% від загального обсягу

БМП – 38%

БТР – 80%

гармати – 58%

РСЗВ – 43%

бронеавтомобілі – 94%

вантажні автомобілі – 22%

переносні зрк – 44%

зрк великої дальності – 33%

зрк малої і середньої дальності – 20%

ПТРК – 18%

РЛС – 70%

плавзасоби – 72%

Навіть наближені розрахунки показують, що далеко не за всіма позиціями залежність Сил оборони від постачання з США є критичним. Головними проблемами стануть дефіцит зенітних керованих ракет PAC-2 (серії GEM+, зокрема Guidance Enhanced Missile (GEM), GEM-Cruise (GEM-C), GEM-Tactical (GEM-T) та PAC-3 (Cost Reduction Initiative (CRI), Missile Segment Enhancement (MSE), зенітних керованих ракет середнього радіусу дії AIM-120 AMRAAM. Наслідком цього стануть більші масштаби руйнування мирних місць України та об’єктів критичної інфраструктури.

Не варто забувати, що в рамках програми FrankenSam українські зрк «Бук» здобули спроможність стріляти ракетами західного виробництва, насамперед США.

Фото: EPA/UPG Робота з гаубиці М777 артилеристів 406 окремої артилерійської бригада ім генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 14 січня 2024 р.

Гостро постане питання заміни гарматних стволів. Ресурс ствола гаубиці М777 – 2500 пострілів. Далі його експлуатувати можна, але влучати принаймні кудись стає все складніше. У період боїв за Авдіївки гаубиця в середньому робила до 180 пострілів на добу, а іноді й більше, до 250. Тобто за таких темпів експлуатації заводський ресурс буде вичерпаний за 2 тижні. Далі – заміна ствола. Заміна на що? Сюди додаємо деталі затворної групи, противідкатні пристрої і проблема значно ускладнюється.

Болючою буде проблема запасних частин для БМП M2 Bradly, БТР Striker, бронеавтомобілів всіх марок, пускових установок зенітних ракетних комплексів, на котрі полює ворог і позиції котрих обстрілюються всім наявним арсеналом, що призводить до пошкоджень.

РСЗВ MLRS M270 та M142 HIMARS сядуть на голодний пайок через відсутність реактивних снарядів. Сили оборони втратять можливість завдавати удари ракетами ATACMS. Через це ворожа логістика підніме голову, командні пункти розправлять те, що там у них замість крил.

Величезним питанням є отримання дозволів від уряду США на реекспорт до України будь-яких озброєнь американського виробництва третіми країнами. Наприклад, літаків. Повітряні сили отримали 6 винищувачів F-16, втратили один, але ж передбачалося постачання 24 літаків з Нідерландів, 19 – з Данії, 30 – з Бельгії, 6 – з Норвегії та 32 – з Греції. Як це буде реалізовано? Чи теж пауза?

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Винищувачі F-16 Повітряних Сил ЗСУ

Сили оборони та ОПК – судини, які сполучаються. Загалом, з лютого 2022 року уряд США виділив щонайменше $44 мільярди на військову допомогу Україні. З цієї суми понад 61% залишилися в США і були розподілені між основними американськими постачальниками та виробниками озброєння у 37 з 50 штатів. І раптом пауза. Що робити виробникам? Конвеєри – на паузу, а працівників (мабуть найдорожчих спеціалістів на ринку праці) – у відпустки? Витрачені гроші, затарені склади, котрі ще й охороняти тепер треба посилено. Вся ця картина відповідає старовинній армійській приказці «дим – в трубу, дрова – у вихідне положення».

Біржа такі рішення адміністрації США оцінила так: за останні 10 днів ціна на акції провідних американських оборонних компаній продовжувала знижуватися. Це пов'язано з політичною невизначеністю та можливим скороченням оборонного бюджету США. Акції Lockheed Martin впали приблизно на 19%, General Dynamics – на 13%,Boeing – на 4%, Oshkosh Corp, – на 4%.

Водночас, європейські оборонні компанії демонструють зростання на тлі збільшення інвестицій у модернізацію оборонного потенціалу. Наприклад, акції німецької компанії Rheinmetall зросли на 8,9%, шведської Saab – на 11%, а французької Dassault Aviation – на 15%. Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs зріс на 16% до нового рекорду, збільшивши свій річний приріст до 63%.

Ці тенденції свідчать про зміни в оборонній промисловості, де європейські компанії зміцнюють свої позиції, тоді як американські стикаються з викликами через внутрішню політичну ситуацію.

Хто там у нас в галактиці great again?