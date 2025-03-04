CNN: США все ще продовжують обмін розвідданими з Україною

Станом на ранок вівторка 4 березня Сполучені Штати продовжували обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною, повідомило CNN із посиланням на джерело.
Обмін розвідданими продовжується після того, як президент США Дональд Трамп 3 березня розпорядився припинити постачання американської військової допомоги Києву.
- Видання Bloomberg повідомляло, що заборона постачати Україні засоби протидії російській агресії діятиме, поки Трамп не визначить, що українські лідери "демонструють добровільну прихильність до миру".
- Американський президент доручив міністру оборони Піту Геґсету поставити на паузу надання будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекає на подальше транспортування у польських транзитних пунктах.
- Денис Шмигаль у вівторок заявив, що допомога від США надходила принаймні станом на 3 березня.