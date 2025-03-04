CNN: США все ще продовжують обмін розвідданими з Україною

Принаймні, такою була ситуація на ранок 4 березня.

Станом на ранок вівторка 4 березня Сполучені Штати продовжували обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною, повідомило CNN із посиланням на джерело.

Обмін розвідданими продовжується після того, як президент США Дональд Трамп 3 березня розпорядився припинити постачання американської військової допомоги Києву.