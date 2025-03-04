Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
ГоловнаСуспільствоВійна

CNN: США все ще продовжують обмін розвідданими з Україною

Принаймні, такою була ситуація на ранок 4 березня.

CNN: США все ще продовжують обмін розвідданими з Україною
Штаб-квартира Міністерства оборони США
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Станом на ранок вівторка 4 березня Сполучені Штати продовжували обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною, повідомило CNN із посиланням на джерело.

Обмін розвідданими продовжується після того, як президент США Дональд Трамп 3 березня розпорядився припинити постачання американської військової допомоги Києву.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

  • Видання Bloomberg повідомляло, що заборона постачати Україні засоби протидії російській агресії діятиме, поки Трамп не визначить, що українські лідери "демонструють добровільну прихильність до миру".
  • Американський президент доручив міністру оборони Піту Геґсету поставити на паузу надання будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекає на подальше транспортування у польських транзитних пунктах. 
  • Денис Шмигаль у вівторок заявив, що допомога від США надходила принаймні станом на 3 березня. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies