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У Міноборони показали зразки термобілизни для військовослужбовиць

Білизну для захисників затвердили в кінці минулого року, а для захисниць - лише на початку 2025-го.

У Міноборони показали зразки термобілизни для військовослужбовиць
Фото: Мінборони

Міністерство оборони продовжує працювати над удосконаленням одягу для військових. Один з важливих напрямів – розробка натільної термобілизни. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Нові специфікації чоловічої натільної білизни було затверджено ще в лютому 2024 року, а таку білизну для захисниць – лише на початку 2025-го.

Для чоловічої та жіночої натільної білизни були затверджені такі специфікації: демісезонна білизна і білизна для холодної погоди. Обидва види доступні в трьох кольорах: Coyote, Olive Green та Black, а також включають розміри від XS до 3XL.

Оновлена білизна має анатомічний крій, плоскі шви для зручності носіння, а також довгі рукави з манжетами для збереження тепла. Інноваційні багатошарові тканини забезпечують оптимальну терморегуляцію, а сучасні технології плетіння підвищують зносостійкість і сприяють швидкому відведенню вологи.

"Загалом за 2024 та 2025 роки закупівельна агенція Міноборони ДОТ закупила чоловічої термобілизни за новими специфікаціями на суму понад 890 млн грн. У планах розпочати закупівлю і жіночих зразків. Ми постійно працюємо над тим, щоб покращити умови для наших військових. Нова білизна зручна, зносостійка, забезпечує належний рівень теплоізоляції та вологовідведення»‎", - зазначає директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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