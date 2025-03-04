Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ вже містять дату та місце проходження медогляду

Електронні направлення доступні як для тих, хто самостійно бажає пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК.

Електронне направлення на військово-лікарську комісію, яке військовозобов’язані можуть самостійно сформувати в Резерв+, тепер містить точну дату та місце проходження медогляду.

Як повідомили у Міноборони, функція вже доступна в актуальній версії застосунку.

Нововведення є частиною масштабної реформи ВЛК, яка передбачає цифровізацію процедур і вдосконалення нормативно-правової бази.

Керівники ТЦК та СП, а також начальники центрів рекрутингу ЗСУ формуватимуть направлення на ВЛК в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Громадяни зможуть подати запит та отримати цей документ у застосунку Резерв+.

Електронні направлення доступні як для тих, хто самостійно бажає пройти комісію, так і для тих, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у застосунку.

За потреби можна буде отримати паперову версію направлення, роздруковану з реєстру. В такому разі документ обов’язково матиме QR-код з усією необхідною інформацією та реєструватиметься у журналі відповідно до вимог, встановлених урядовою постановою від 16 травня 2024 року №560.

Також зберігається можливість отримання паперового направлення за відповідною формою. Зокрема, це стосується громадян, які під час воєнного стану виявили бажання мобілізуватися безпосередньо до обраної військової частини. В такому разі командир військової частини зобов’язаний повідомити територіальний центр комплектування про видачу відповідного направлення, а командир ТЦК – внести цю інформацію до реєстру Оберіг.