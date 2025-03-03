На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаЕкономікаДержава

7,7 млрд грн на паливо для армії: ДОТ розпланував закупівлі на ІІ квартал

Усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro. 

7,7 млрд грн на паливо для армії: ДОТ розпланував закупівлі на ІІ квартал

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" вже розпланувала закупівлі пально-мастильних матеріалів (ПММ) на II квартал 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Орієнтовна вартість закупівель ПММ на ІІ квартал складає майже 7,7 млрд грн. 

Зокрема, передбачено закупівлю:

  • олив трансмісійних
  • олив моторних
  • олив гідравлічних
  • спецрідин
  • мастил
  • дизельного пального
  • бензину різних марок
  • авіаційного пального Jet.

"Оновлений план враховує актуальні потреби оборонного сектору та забезпечуватиме безперебійність постачання критично важливих ресурсів для військових підрозділів. Прозорість та ефективність закупівель залишаються ключовими пріоритетами ДОТ. Усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro відповідно до чинного законодавства", – прокоментувала директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ Марина Єремєєва.

До участі в тендерах запрошуються українські та міжнародні постачальники. Детальна інформація про умови буде доступна на Prozorro, а з планом закупівель можна ознайомитись на сайті ДОТ

Як повідомлялося, минулого року ДОТ зекономив 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies