7,7 млрд грн на паливо для армії: ДОТ розпланував закупівлі на ІІ квартал

Усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro.

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" вже розпланувала закупівлі пально-мастильних матеріалів (ПММ) на II квартал 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Орієнтовна вартість закупівель ПММ на ІІ квартал складає майже 7,7 млрд грн.

Зокрема, передбачено закупівлю:

олив трансмісійних

олив моторних

олив гідравлічних

спецрідин

мастил

дизельного пального

бензину різних марок

авіаційного пального Jet.

"Оновлений план враховує актуальні потреби оборонного сектору та забезпечуватиме безперебійність постачання критично важливих ресурсів для військових підрозділів. Прозорість та ефективність закупівель залишаються ключовими пріоритетами ДОТ. Усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro відповідно до чинного законодавства", – прокоментувала директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ Марина Єремєєва.

До участі в тендерах запрошуються українські та міжнародні постачальники. Детальна інформація про умови буде доступна на Prozorro, а з планом закупівель можна ознайомитись на сайті ДОТ.

Як повідомлялося, минулого року ДОТ зекономив 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для армії.