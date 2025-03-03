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У лютому до центрів рекрутингу звернулися понад 5000 осіб

За місяць 772 особи розпочали процес вступу до війська. 

У лютому до центрів рекрутингу звернулися понад 5000 осіб
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Коваль

У лютому до центрів рекрутингу української армії звернулася 5 341 особа, зокрема, 1 098 – за останній тиждень місяця. Загалом з початку роботи центрів їхні фахівці надали консультації 43 464 громадянам.

Про це йдеться у звіті Міноборони. 

Кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська у лютому, склала 772 особи. Загалом за період роботи центрів цей показник збільшився до 8 881 кандидата.

Зросла частка жінок: тепер це 21%, або 1 830 осіб, від загальної кількості кандидатів до Сил оборони. Найбільше жінок у відсотковому відношенні зверталися у Вінниці (44%), Чернівцях (43%) та Хмельницькій області (41%).

Крім того, минулого місяця було відкрито новий центр рекрутингу української армії у Борисполі, що на Київщині. Тепер їх мережа нараховує 49 центрів, зокрема, 1 з них працює у режимі онлайн по всій території України. 

У центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються конфіденційно. 

Фото: Міноборони

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. 

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