Тижнева кількість зіткнень знизилася, найважчим залишається Покровський напрямок

Протягом минулого тижня відбулося 718 зіткнень із ворогом. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Торецькому і Курському напрямках. Росія завдала 11 ракетних ударів (12 ракет), 606 авіаударів (понад 889 КАБів), провела понад 37 000 обстрілів (93 з них – з реактивних систем залпового вогню), застосувала 40 000 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки у бік Вовчанська, Дворічної та Западного. На Куп'янському напрямку відбили 30 атак росіян біля Новоосинового і Загризового, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 54 атаки противника у районі населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 12 атак у районі Часового Яру, Васюківки, Ступочок і Білої Гори ", – сказав він.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 79 атак неподалік Торецька, Кримського і в напрямку Деліївки.

На Покровському Сили оборони відбили 190 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував поблизу населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

На Новопалівському напрямку Сили оборони стримують ворога у районі населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне і Бурлацьке, де ворог 89 разів намагався прорвати оборону.

На Гуляйпільському напрямку було 16 атак у районах Привільного та Чарівного.

"На Оріхівському напрямку ворог 27 разів атакував у напрямку П'ятихаток, Нестерянки та Кам'янського. На Придніпровському напрямку протягом тижня російські окупанти атакували чотири рази. Успіху не мали", – сказав він.