Росіяни атакували Україну 83 дронами, ППО збила 46 із них

Ще 31 безпілотник не досяг цілі.

У ніч на 3 березня 2025 року (із 19.00 2 березня) росіяни атакували Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, РФ запускала дрони із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.