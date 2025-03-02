За день росіяни 17 разів обстріляли Нікопольщину

В інших районах Дніпропетровщини попри тривоги неділя була тихою.

За день російські війська 17 разів обстріляли Нікопольщину: били з важкої артилерії, скеровували fpv-дрони, скидали боєприпаси з безпілотників. Під ударами опинився райцентр та Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час однієї з атак у Нікополі постраждали троє людей люди. Стан пораненого чоловіка медики стабілізували, він залишатиметься під наглядом лікарів. Жінки лікуватимуться вдома.

Не обійшлося і без руйнувань. Серед пошкодженого – інфраструктура та підприємство. Понівечені дитсадок, сім приватних будинків і вісім господарських споруд. Потрощені авто та лінія електропередачі.

В інших районах Дніпропетровщини попри тривоги неділя була тихою.