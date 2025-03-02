Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
ГоловнаСуспільствоВійна

За день росіяни 17 разів обстріляли Нікопольщину

В інших районах Дніпропетровщини попри тривоги неділя була тихою.

За день росіяни 17 разів обстріляли Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

За день російські війська 17 разів обстріляли Нікопольщину: били з важкої артилерії, скеровували fpv-дрони, скидали боєприпаси з безпілотників. Під ударами опинився райцентр та Марганецька громада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час однієї з атак у Нікополі постраждали троє людей люди. Стан пораненого чоловіка медики стабілізували, він залишатиметься під наглядом лікарів. Жінки лікуватимуться вдома.

Не обійшлося і без руйнувань. Серед пошкодженого – інфраструктура та підприємство. Понівечені дитсадок, сім приватних будинків і вісім господарських споруд. Потрощені авто та лінія електропередачі.

В інших районах Дніпропетровщини попри тривоги неділя була тихою.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies