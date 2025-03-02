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"Давайте будемо жорсткими": президент Фінляндії закликав Європу протистояти Путіну силою

Стубб запропонував триетапний план, в якому Україна спочатку має бути переведена в "сильну позицію". 

"Давайте будемо жорсткими": президент Фінляндії закликав Європу протистояти Путіну силою
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Росія не зупиниться на Україні, якщо їй не протидіяти силою в будь-яких переговорах про мир або припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg

"Єдине, що розуміє Володимир Путін, - це сила. Якщо ви виявите будь-яку слабкість, він, по суті, піде на вас", - сказав Стубб.

Він зазначив, ризик будь-якої мирної угоди щодо України полягає в тому, чи вдасться цей мир втримати. Стубб нагадав, що з 2014 року Путін 25 разів не дотримувався умов угод про припинення вогню. Цю цифру раніше наводив президент Володимир Зеленський.

"Я не думаю, що хтось може довіряти Володимиру Путіну, але не варто недооцінювати здатність Дональда Трампа укладати угоди, причому жорсткі угоди. Найважливіше, що ми повинні розуміти: якщо ця угода продемонструє будь-яку слабкість або програш для України, програємо ми всі", - наголосив фінський президент.

Стубб запропонував триетапний план, в якому Україна спочатку має бути переведена в "сильну позицію". Це включає більшу підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та використання заморожених активів, і має поєднуватися з домовленостями у сфері безпеки, де "Європа підтримує Україну, а США - забезпечують підтримку". За цим має йти припинення вогню, а потім - мирні переговори. 

"Давайте будемо жорсткими", - закликав Стубб.

27 лютого Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що запускає нову програму підтримки України, яка передбачає замовлення у ОПК країни. Фінляндія також побудує великий завод із виробництва вибухівки. Зокрема він вироблятиме боєприпаси для України.

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