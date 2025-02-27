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У Фінляндії запускають нову програму підтримки України, на це планують виділити 660 млн євро

Програма передбачає замовлення у ОПК Фінляндії.

У Фінляндії запускають нову програму підтримки України, на це планують виділити 660 млн євро
Фото: ОПУ

Міністерство оборони Фінляндії запускає нову програму підтримки України, яка передбачає замовлення у ОПК країни.

Про це йдеться у повідомленні фінського оборонного відомства. 

Наразі в уряді обговорюють пропозицію міністерства щодо додаткового фінансування фінської оборонної промисловості на 660 мільйонів євро.

Програма "Нова Україна" має залучити фінські компанії та їхній досвід у підтримці України. До цього Фінляндія здебільшого надавала свої запаси. 

"Ця нова програма підтримки підніме фінські компанії та досвід до центральної ролі в підтримці України. Поки що ми в основному підтримували Україну шляхом передачі запасів, але в майбутньому продукція буде значною мірою замовлятися у наших вітчизняних компаній. Завдяки цим рішенням ми посилимо шанси України на справедливі умови миру, а також бізнес у секторі безпеки Фінляндії та безпеку поставок у майбутньому", – прокоментував міністр оборони Антті Хаккянен.

Нову програму розробляють під керівництвом Міноборони ще від осені минулого року за участі бізнес-спільноти, міжнародних партнерів та України. 

Закупівлі здійснюватиме Департамент матеріально-технічного забезпечення сил оборони Фінляндії. У міністерстві кажуть, що "відправною точкою" для закупівель будуть критичні потреби України, можливості для постачання, а також спроможності компаній до виробництва. Продукцію передадуть Україні в рамках майбутніх пакетів матеріальної допомоги.

Найближчими тижнями скличуть круглий стіл, де пакет фінансування більш детально обговорять із підприємствами ОПК.

  • Фінляндія побудує великий завод із виробництва вибухівки. Зокрема він вироблятиме боєприпаси для України.
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